Xiaomi 12T Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatlar

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 12T serisininin yakında Türkiye'de satışa sunulacağı haberleri nihayet resmiye kavuştu. Merakla beklenen Xiaomi 12T, 17.999 TL’den başlayan ve 12T Pro da 22.999 TL’lik tavsiye edilen fiyat etiketleriyle raflardaki yerini aldı.

Xiaomi 12T serisinin her iki modeli de kullanıcılara olağanüstü bir akıllı telefon fotoğrafçılık deneyimi sunan profesyonel kalitede kamera kurulumlarına sahip. Çığır açan donanım ve Xiaomi tarafından geliştirilen yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor. Ayrıca 200MP kameraya sahip Xiaomi 12T Pro, Türkiye'de 200MP kameraya sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

Xiaomi 12T'nin kamera kurulumu ise 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Üstün performans sağlayan düşük ışık özellikleri, zorlu ortamlarda dahi net ve parlak fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor.

Xiaomi 12T Pro, mevcut en iyi işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Plus Gen 1'den gücünü alıyor. Xiaomi 11T Pro'ya göre %65 daha büyük ve %125 daha yüksek termal kaplama malzemesiyle donatılan Xiaomi 12T Pro, aşırı ısınma endişesi olmadan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor. Xiaomi 12T ise gücünü MediaTek Dimensity 8100 Ultra'dan alıyor.

Xiaomi 12T Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, HDR10+

6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra

MediaTek Dimensity 8100 Ultra RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 108MP geniş açı + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro

108MP geniş açı + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro Ön Kamera: 20MP

20MP Pil: 5000 mAh

5000 mAh İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Boyut ve Ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g

163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM

USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve mavi

Xiaomi 12T Pro Özellikleri