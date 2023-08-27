Samsung Galaxy A05'in Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A05 modelinin batarya kapasitesi belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli batarya konusunda neler sunacak?

Samsung Galaxy A05'in Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Samsung Galaxy A05s modeli FCC sertifikası almıştı. Bu kez Samsung Galaxy A05 isimli akıllı telefon da FCC sertifikası aldı. Söz konusu sertifikanın alınmasıyla birlikte telefonun batarya kapasitesi de ortaya çıktı.

SM-A055F ve SM-A055F/DS model kodlarıyla listelenen akıllı telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 2022 yılının ağustos ayında tanıtılan Samsung Galaxy A04 isimli akıllı telefonda da 5000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, yeni telefonda batarya kapasitesi tarafında değişiklik yapmayacak. FCC sertifikası, telefonun diğer özellikleri hakkında bilgi vermiyor ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Geekbench testinde bazı özellikler belli olmuştu.

Tekli çekirdek testinde 419 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1386 puan alan Galaxy A05 modeli, Geekbench testinin sonuçlarına göre MediaTek Helio G85 işlemcisine sahip olacak. Performans testinde telefonun 4 GB RAM'e sahip olan sürümü bulunuyordu.

Android 13 işletim sistemi ile beraber gelmesi beklenen akıllı telefonun RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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