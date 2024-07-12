One UI 6.1 Güncellemesi Sevilen Samsung Modeli İçin Yayınlandı!

Güncelleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Samsung, kısa bir süre önce popüler modeli için One UI 6.1 güncellemesini kullanıma sundu. Peki, yeni sürüm neleri beraberinde getiriyor ve hangi bölgelerde mevcut? İşte ayrıntılar!

One UI 6.1 Güncellemesi Samsung Galaxy A05 İçin Yayında

Geçen yılın sonlarında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A05 modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm, A055FXXU4CXF2, A055FXXU4CXF2 ve A055MUBU4CXF7 yapı numaralarıyla gelirken, ilk etapta Hindistan, Brezilya ve Tayland varyantları için yayında.

Güney Koreli üretici, şu an için güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceğini açıklamadı. Bununla birlikte, cihazın giriş segmente hitap etmesi ve donanımının güçlü olmaması sebebiyle Galaxy AI yapay zeka araçlarından faydalanamayacağını belirtelim. Son olarak, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip telefonunuzu yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

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