Yeni Bütçe Dostu Samsung Galaxy A06 Geliyor: Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda Samsung'un yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A06 telefonu hakkında Bluetooth SIG, BIS, NBTC ve FCC sertifikaları da dâhil olmak üzere pek çok şey duyduk. Şimdi ise telefonun tasarımını ortaya koyan görselleri ve özellikleri tam anlamıyla karşımızda.

Samsung Galaxy A06 tanıdık bir Samsung tasarımına sahip gibi görünüyor. Rapora göre telefon 167.3 x 77.9 x 8.0 mm boyutlarında, ön tarafında düz bir ekran ve arka tarafında çift kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A06 Nasıl Görünecek?

Ayrıca telefonun 3,5 mm ses girişi ve güç düğmesinde yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu olduğu belirtiliyor. Raporlar ayrıca telefonun LCD ekranının 6.7 inç diyagonal ve HD+ çözünürlüğe sahip olacağını tahmin ediyor.

GeekBench'te yakın zamanda ortaya çıkan listelemeye göre Samsung Galaxy A06, tıpkı selefi Galaxy A05 gibi MediaTek Helio G85 işlemci tarafından desteklenecek. Telefon ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacak ancak farklı RAM seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Pil noktasında 5.000 mAh pil ve 15W şarj desteği ile gelecek telefonun ne zaman satışa sunulacağı ve ileride Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.

Peki sizin Samsung Galaxy A06'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.