"Keşke Türkiye'ye Gelse" Diyeceğiniz Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı!

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan modelleriyle tanınan Samsung, bütçe dostu ürün kataloğunu da genişletmeye devam ediyor. Son olarak firma, 2025'in en uygun fiyatlı telefonu olan Galaxy A07 modelini tüketicilerin karşısına çıkardı. İşte Samsung Galaxy A07 özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy A07 Teknik Özellikleri

6,7 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan LCD ekrana sahip Samsung Galaxy A07, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

8 MB özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafında 50 MP ana + 2 MP makro kameralar bulunuyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 5000 mAh iken, şarj hızı 25W. Bütçe dostu olmasına rağmen Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile güncel yazılım deneyimi sunan model, 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Son olarak bütçe dostu akıllı telefonun 164.4 x 77.4 x 7.6 mm boyutlarında olduğunu da söyleyelim. Samsung Galaxy A07 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,7 inç, LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

6,7 inç, LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Batarya: 5.000 mAh, 25W Super Fast Charging

5.000 mAh, 25W Super Fast Charging Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP makro

50 MP ana kamera + 2 MP makro Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bağlantı: 4G LTE

4G LTE Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7.0 6 yıl işletim sistemi güncellemesi 6 yıl güvenlik güncellemesi

Android 15 tabanlı One UI 7.0 Dayanıklılık: IP54 toza ve suya dayanıklılık

IP54 toza ve suya dayanıklılık Boyut & Ağırlık: 164.4 x 77.4 x 7.6 mm, 184 g

164.4 x 77.4 x 7.6 mm, 184 g Renkler: Siyah, yeşil, açık mor

Samsung Galaxy A07 Fiyatı

Samsung Galaxy A07, 86 dolardan başlayan fiyat etiketiyle tanıtıldı. Giriş seviyesindeki bu modelde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Serinin en güçlü seçeneği ise 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip ve 141 dolar fiyatla satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca Endonezya’da piyasaya çıkan cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

Türkiye’de elektronik ürünlere uygulanan vergiler göz önünde bulundurulduğunda döviz fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığı biliniyor. Bu hesapla 86 dolarlık başlangıç fiyatı vergisiz olarak 3 bin 500 TL’ye denk geliyor. Vergiler dahil edildiğinde ise cihazın ülkemizdeki muhtemel satış fiyatı yaklaşık 7 bin TL seviyesine ulaşabilir. Tabii bu rakamla Türkiye pazarında da bütçe dostu modeller arasında kendine yer bulacaktır.

Samsung Galaxy A07 fiyat listesi şu şekilde: