Skoda'nın En Küçük Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı! İşte Karşınızda Epiq

Her geçen gün büyüyen SUV pazarında artık elektrikli modelleri de sıkça görmeye başladık. Özellikle elektrikli B SUV segmentinde gittikçe artan rekabate şimdi de Skoda adım atıyor. Çekya merkezli üretici uzun zamandır beklenen elektrikli Epiq modelini sonunda gün yüzüne çıkardı.

Skoda Epiq Özellikleri:

Güç: 116 / 135 / 211 beygir

116 / 135 / 211 beygir Tork: 267 / 267 / 290 Nm

267 / 267 / 290 Nm Menzil: 315 / 315 / 440 kilometre

315 / 315 / 440 kilometre Şarj süresi: 28 / 24 dakika (Yüzde 10'dan yüde 80'e)

28 / 24 dakika (Yüzde 10'dan yüde 80'e) Boyutlar: 4.171 mm uzunluk, 1.798 mm genişlik, 1.581 mm yükseklik

Skoda Epiq'in Tasarımı Nasıl?

Skoda Epiq, Çekya merkezli markanın Modern Solid tasarım felsefesinin son örneğini oluşturuyor. Yeni model, T şeklindeki ince farları ve artık Skoda'nın elektrikli modellerinin imzası hâline gelen parlak sön yüzü ile dikkat çekici bir tasarıma sahip. İlk kez Vision 7S konseptinde karşımıza çıkan bu tasarım detayları Epiq modeli ile seri üretim modellere de taşınmış oldu.

Yan bölüme göz attığımızda belirgin omuz çizgisi, şişkin ön çamurluk ve tavan rayları ile aracın SUV karakterini yansıttığını görüyoruz. Arka bölümde de yine T formlu stop lambaları ön bölüm ile bir uyum oluşturuyor.

Bunların yanı sıra aktif hava kanalları, elden geçirilen jant tasarımı ve alt gövde yapısı ile Epiq oldukça aerodinamik bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. 0.275 cd'lik sürtünme katsayısına sahip olan elektrikli SUV model bu sayede enerji tüketimi ve menzil konusunda da avantaj yakalıyor.

Skoda Epiq'in Boyutları ve Bagaj Hacmi Ne Kadar?

Yeni Epiq, 4.171 mm uzunluğu, 1.798 mm genişliği ve 1.581 mm yüksekliği ile B SUV sınırları içinde kalırken oldukça geniş bir yaşam alanı vadediyor. 2.601 mm'lik aks mesafesi bu konuda SUV modele büyük avantaj sağlamış durumda. Elektrikli SUV model ayrıca 475 litrelik bagaj hacmiyle de oldukça iddialı.

Modelin B SUV segmentindeki rakiplerinde bu değerler genel olarak 400-450 litre aralığında. Skoda'nın yeni modeli ayrıca ön bölümde de 25 litrelik ayrı bir depolama alanı sunuyor.

Skoda Epiq İç Mekanda Neler Sunuyor?

Epiq modelinin iç mekanında da Skoda'nın Modern Solid felsefesi devam ediyor.İç mekanın merkezinde 13 inç boyutundaki Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi ekranı yer alıyor. Oldukça minimalist olarak tasarlanan iç mekanda tuş sayısı ile oldukça sınırlı tutulmuş.

Skoda'nın artık klasikleşmeye başlayan iki kollu direksiyonu da yine araçta görev yapıyor. Direksiyonun arkasında ise daha küçük boyutlarda bir dijital gösterge paneli bulunuyor.

Isıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli klima ile sunulan model ayrıca cam tavan, Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği ile satın alınabilecek. Bunların yanı sıra kapı içerisinde şemsiye, buz kazıyıcı ve park bileti tutucu gibi Simply Clever detayları da bir Skoda imzası olarak Epiq modelinde yer alıyor.

Skoda Epiq Hangi Motor ve Batarya Seçenekleri ile Satışa Sunuldu?

Skoda'nın yeni MEB+ platformunu üzerinde inşa edilen ilk model olan Epiq, 2 farklı batarya ve 3 farklı güç seçeneği ile tercih edilebilecek. Epiq 35 ve Epiq 40 modelleri 38.5 kWh'lık lityum-demir-fostfat (LFP) batarya ile sunulacak.

Epiq 35 modelinin 116 beygir ve 267 Nm tork üretebildiği açıklanırken, Epiq 40'te ise bu değerler 135 beygir güç ve 267 Nm tork olarak açıklandı. Her iki modelin menzil değeri 315 kilometre olarak açıklandı. Her iki modelin bataryası da 90 kW hızlı şarj ile yüzde 10'dan 80 oranına yaklaşık 28 dakikada şarj edilebiliyor.

Model gamının tepesinde yer alacak olan Epiq 55 modeli kardeşlerinden farklı olarak 55 kWh Nikel-Manganez-Kobalt (NMC) bataryadan gücünü alıyor. 211 beygir güç ve 290 Nm tork üretebilen bu modelin menzili ise yaklaşık olarak 440 kilometre.

Daha farklı bir teknoloji ile inşa edilen NMC batarya sayesinde Epiq 55 modelini yüzde10'dan yüzde 80'e şarj etmek için gereken süre ise sadece 24 dakika olara açıklandı. Epiq ayrıca çift yönlü batarya teknolojisine de sahip. Yeni elektrikli model bu sayede bataryasında depoladığı enerjiyi dışarıya aktarabilecek.

Skoda Epiq Güvenli mi?

Epiq, elektrikli atyapısının yanı sıra güvenlik sistemleriyle de dikkat çekiyor. Yeni modelde Fren Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi standart olarak sunulacak. Akıllı Hız Sınırlayıcı ve sürücünün göz hareketlerini takip ederek yorgunluk belirtilerini algılayan Sürücü Uyarı Sistemi de yine elektrikli modelde sunulan sistemler arasında yer alıyor.

Opsiyonel olarak sunulan Travel Assist 3.0 sistemi ise trafik ışıklarını algılayıp gerektiğinde aracı tamamen durdururken, Ön Çapraz Trafik Asistanı da yola çıkarken oluşabilecek kazaların önüne geçebiliyor.

Skoda Epiq Ne Zaman Türkiye'de Satışa Çıkacak?

Skoda Epiq, markanın elektrikli SUV gamında Enyaq ve Elroq modellerinin hemen arkasında konumlandırılacak. Yakın zamanda tanıtılacak olan Skoda Peaq modelinin de aileye katılması ile markanın elektrikli SUV ailesi tamamlanacak.

Bugün tanıtılan ve yakın zamanda Avrupa'da sunulacak olan Epiq için bizim ise biraz beklememiz gerekecek. Yeni elektrikli model, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılının haziran ayında Türkiye'de yollara çıkacak.

Editörün Yorumu

Skoda Epiq, tasarımı, iç hacmi ve sunduğu teknolojiler ile elektrikli SUV pazarında oldukça önemli bir rol üstlenebilir. Yeni modelin sunduğu menzil değerleri ise şehir içi için yeterli olsa da şehirler arası yolculuk yapacak kullanıcılar için büyük bir soru işareti oluşturacaktır. NMC batarya ile her ne kadar 24 dakikalık şarj süresi kulağa etkileyici gelse de özellikle resmi tatillerde oluşan yoğunluklarda elektrikli otomobileri şarj etmek büyük bir sorun hâline gelebiliyor.

Gittikçe büyüyen elektrikli otomobil pazarında markaların en büyük sorunu hiç kuşkusuz batarya ve batarya şarj süreleri olmaya devam ediyor. Katı hâl bataryalar dahil bu konuda çalışmalar sürse de bir süre daha elektrikli otomobillerin menzil sıkıntıları devam edecek gibi görünüyor. Birçok pozitif özelliğinin yanında Skoda Epiq'in önündeki en büyük sorun da yine batarya kapasitesi olabilir.