Yeni Assassin’s Creed Oyunu İçin Kritik Sızıntı! Geri Sayım Başladı

Ubisoft’un merakla beklenen yeni Assassin’s Creed oyunu Assassin’s Creed Hexe için geri sayım sürüyor. Yapımla ilgili geçtiğimiz günlerde hangi karakterin yer alacağına dair dikkat çeken bir sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise oyunun ne zaman piyasaya sürülebileceğine ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Assassin’s Creed Hexe Ne Zaman Çıkacak?

Ubisoft, Assassin’s Creed Hexe oyununu duyurmasından bu yana yapımla ilgili fazla detay paylaşmadı. Bu nedenle oyun hâlâ büyük ölçüde gizemini koruyor. Buna rağmen internette yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son iddiaya göre Ubisoft, Assassin’s Creed Hexe’yi 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatta şirketin bu tarihi kendi iç planlamasında belirlediği öne sürülüyor.

Elbette Ubisoft cephesinden bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama gelmiş değil. Şimdilik 2027 tarihine bir söylenti olarak bakmak gerekiyor. Ancak Ubisoft’un geçmiş yıllardaki büyük oyunların çıkış takvimlerine bakıldığında bu tarihin oldukça olası göründüğünu söyleyebiliriz.

Assassin’s Creed Hexe’nin Ana Karakteri Kim Olacak?

Agresif dövüş mekanikleri ve gelişmiş parkur sistemiyle geleceği belirtilen Assassin’s Creed Hexe’nin kadın bir ana karaktere sahip olacağı daha önce iddia edilmişti. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir söylenti de bunu destekledi. Birden fazla kaynak tarafından benzer iddiaların paylaşılması, bilginin doğru olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak tüm bunların Ubisoft tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor.

Assassin's Creed Hexe Nerede Geçecek?

Oyunun Bavyera’daki Würzburg şehrinde geçmesi bekleniyor. Böylelikle Assassin’s Creed Hexe’nin oyunculara oldukça karanlık bir atmosfer sunacağı belirtiliyor. Yapımın serinin alışılmış güneşli ve canlı ortamlarından uzaklaşarak yoğun sisin hâkim olduğu, daha kasvetli bir dünyaya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca geniş ormanlık alanların yer alması da beklentiler arasında.

Editörün Yorumu

Assassin’s Creed Hexe hakkındaki mevcut bilgiler şu an için oldukça sınırlı olsa da sızıntılar nedeniyle oyun hakkındaki beklentiler giderek artıyor. Özellikle Assassin's Creed Unity'deki gibi etkileyici bir parkur sistemi ve karanlık tema oyuncuların uzun zamandır beklentiler arasındaydı. Nasıl bir oyunla karşılaşacağımızı önümüzdeki sene hep birlikte göreceğiz.