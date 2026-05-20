Lenovo 16 GB RAM'li Oyun Telefonu Tanıttı! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Lenovo'nun yeni oyun telefonu Legion Y70 tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde kalitlei grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 7.000

7.000 İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 5 0MP

5 0MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suay ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler?

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7000 nit parlaklık sunuyor. Çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

7000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada 2022'de Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. Bu modelde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Legion Y70 gücünü sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Gen 5'in OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Önceki modelde ise Snapdragon 8+ Gen 1 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Lenovo Legion Y70'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra genişş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion Y70'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.099 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20 bin 748 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion Y70'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y70'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bunların yanı sıra OLED'in hem oyun oynamayı hem de film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nednei ise çok canlı renklere sahip olması.