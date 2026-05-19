Google, GPT 5.5'i Tokatlayan Yapay Zeka Modeli Gemini Flash 3.5'i ve Gemini Spark'ı Tanıttı

Google, I/O 2026 etkinliğinde en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 3.5 Flash'ı tanıttı. Şirketin açıklamasına göre yeni model sadece selefi olan Gemini 3.1 Pro'ya kıyasla değil, GPT 5.5 ve Opus 4.7 gibi rakiplerine göre daha başarılı. Duyurunun ardından direk yayınlanan Gemini 3.5 Flash, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Gemini Flash 3.5 Hangi Özelliklerle Geldi?

Google'a göre Gemini Flash 3.5, performansı ve hızı bir arada sunuyor. Bildiğiniz üzere günümüzde yapay zeka dil modelleri kullanıcılarına birkaç seçenek sunuyor. İhtiyaçlarınıza göre bu seçeneklerden birini seçmeniz gerekiyor.

Eğer ihtiyacınız olan basit bir cevapsa hızlı modeli seçmeniz beklenirken daha kapsamlı araştırma ve düşünme gerektiren konular için Thinking özelliği sunan Pro gibi modeller tercih etmeniz gerekiyor. İşte Google bu seçimi ortadan kaldırıyor. Şirketin verilerine göre yeni sürüm rakiplerine kıyasla tam dört kat daha hızlı yanıt üretiyor.

Yine Google'ın iddiasına göre Gemini Flash 3.5, yazılım ve ajan modu gibi konularda da rakiplerinin önünde. Yazılımcıların günlerce uğraştığı kodlama hataları, sistem entegrasyonları ve uygulama geliştirme süreçleri de yine bu modelle dakikalar içinde çözülebiliyor.

Gemini Flash 3.5, bugün itibariyle Gemini uygulaması, internet sitesi, Antigravity üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Google'ın arama motorundaki AI Bakış ve AI Modu özellikleri de yeni Gemini sürümünü kullanıyor. Bu sayede kullanıcılara en iyi sonuçların sunulması hedefleniyor.

Google yeni modelinin başarısının testlerle de ispatlandığını söylüyor. Günümüzde yapay zeka araçlarının performanslarını ölçen ve onları puanlarla derecelendiren bazı testler mevcut durumda. Gemini Flash 3.5, bunlardan biri olan Terminal-Bench 2.1 testinde yüzde 76.2 başarı yakalarken çoklu araç kullanımını ölçen MCP Atlas testinde yüzde 83.6 seviyesine ulaşıyor.

Model GDPval-AA testinde ise 1656 Elo puanı elde ediyor. Görsel ve mantıksal analizi ölçen CharXiv akıl yürütme testinde yüzde 84.2 gibi yüksek bir oran yakalayan altyapı zengin grafikler ile etkileşimli web arayüzleri de üretebiliyor. Elbette ki bunlar sentetik testler. Günün sonunda önemli olan bir kullanıcı olarak sizin deneyiminiz.

Bu nedenle Gemini Flash 3.5'in ne kadar iyi olduğunu görmek için tek yapmanız gereken şey denemek. Örneğin ben bu içeriği hazırlarken birkaç soru sordum ve ilk tecrübelerim gerçekten de hızlı olduğu yönünde. Ancak henüz daha karmaşık sorgular ya da yazılım görevleri için test etme şansım olmadı.

Gemini Spark Nedir ve Ne İşe Yarıyor?

Google'ın I/O 2026'daki tek sürprizi Gemini Flash 3.5 olmadı. Gücünü bu modelden alan Gemini Spark da tanıtıldı. Aslında bu yukarıda bahsettiğimiz ajan modu için geliştirilen bir yapay zeka asistanı. Bilmeyenler için yapay zeka ajanları aslında sizin kişisel asistanınız.

Bu asistan sizin yerinize araştırma yapmak ve sorularınızı yanıtlamakla sınırlı kalmıyor, kullanıcıların yönlendirmesi ile pek çok görevi yerine getirebiliyor. Örneğin bilgisayarınızdaki dosyaları düzenleyebiliyor, gideceğiniz tatili planlıyor, biletlerinizi alıyor ya da kalacağınız oteli ayarlıyor, okumak istemediğiniz maillerinizi okuyup önemli olan şeyleri özetleyebiliyor.

Kelimenin tam anlamıyla sadece dijitalde var olan bir asistan gibi görev yapabiliyor. İlk etapta belirli test kullanıcılarının erişimine açılan Gemini Spark gelecek hafta ABD'deki AI Ultra aboneleri için kulalnıma açılacak. Kısa süre içerisinde Türkiye'de de kullanıma sunulması bekleniyor. Google AI Ultra, Türkiye'de aylık 1.479 TL'ye alınabiliyor.

Editörün Yorumu

Gemini Flash 3.5, ilk bakışta gerçekten de harika bir model. Ancak ben yeni modelle birlikte Nano Banana 2'nin de güncellenmesini isterdim. Hala ChatGPT'ye kıyasla yavaş ve üretilen görseller GPT'de olduğu kadar başarılı değil. Ayrıca yazılım konusunda da rakiplerinden ne kadar iyi olduğunu zaman gösterecek. Yine de tek bir şey kesin ki yapay zeka modelleri gerçekten de inanılmaz bir hızla gelişiyor. Muhtemelen rakip şirketlerden birinin Gemini Flash 3.5'i gölgede bırakacak bir model tanıtması en fazla birkaç hafta sürecek.