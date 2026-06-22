Samsung'dan Türkiye'de 12 bin TL'ye Satılan Telefona One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse sonlandırmak üzere. Şirket amiral gemilerini ve orta segment modelleri güncelledi. Şu anda daha çok giriş segmente odaklanıyor. Son gelişmeler markanın Türkiye'de de satışı bulunan ucuz bir telefon için yeni sürümü yayınladığını gösteriyor.

One UI 8.5 Güncellemesini Alan Samsung Telefonu Hangisi?

Samsung, 2023'te piyasaya sürdüğü Galaxy A15 4G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürüm akıllı telefona A155NKSU9DZF1 model numarasıyla geliyor. Ayrıca şu anda sadece Güney Kore'deki versiyonlar için yayında. Önümüzdeki günlerde ise Türkiye başta olmak üzere daha fazla ülkeye yayınlanması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getiriyor.

Galaxy A15 4G İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Galaxy A15 4G için ilk etapta Güney Kore'de yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi 2.5 GB boyutlarında. Dosya boyutları giriş ve orta segmentte genellikle bu boyutlarda oluyor. Örneğin Galaxy A25 için gelen One UI 8.5 sürümü 2,7 GB boyutlarındaydı. Ancak yine de yamayı yüklerken mobil verinizi kullanmamanız kota sorunu yaşamamanız açısından daha sağlıklı olacaktır.

Galaxy A15 4G İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Güncellemeyi yüklerken yapmanız gereken çok bir şey yok. Bu gibi durumlarda genellikle telefonunuz güncellemenin mevcut olduğuna dair size bir bildirim gösteriyor. Ancak nadir de olsa bu bildirim her zaman gelmeyebiliyor. Bu durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Bunu yaparsanız telefonunuz mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyor ve yüklenecek bir şey bulursa yüklüyor.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Son olarak Galaxy A15 4G'nin güncellemesiyle birlikte One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımı neredeyse sonlandı diyebilirim. Şirket halihazırda Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 9'u test ediyor. Bu sürüm için de dağıtım çok yakında başlayacaktır diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm Güney Koreli markanın One UI 8.5'teki gibi kullanıcıları bekletmeden yeni sürümü de hızlıca dağıtacağı şeklinde.