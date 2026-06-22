Samsung'dan Türkiye'de 12 bin TL'ye Satılan Telefona One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung'un Türkiye'de de satılan bir akıllı telefonu için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladığı ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, 2023'te piyasaya sürdüğü Galaxy A15 4G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu
- Yeni sürüm akıllı telefona A155NKSU9DZF1 model numarasıyla geliyor. Ayrıca şu anda sadece Güney Kore'deki versiyonlar için yayında. Önümüzdeki günlerde daha fazla ülkede yayınlanması bekleniyor.
- Galaxy A15 4G için ilk etapta Güney Kore'de yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi 2.5 GB boyutlarında.
Samsung Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse sonlandırmak üzere. Şirket amiral gemilerini ve orta segment modelleri güncelledi. Şu anda daha çok giriş segmente odaklanıyor. Son gelişmeler markanın Türkiye'de de satışı bulunan ucuz bir telefon için yeni sürümü yayınladığını gösteriyor.
One UI 8.5 Güncellemesini Alan Samsung Telefonu Hangisi?
Samsung, 2023'te piyasaya sürdüğü Galaxy A15 4G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürüm akıllı telefona A155NKSU9DZF1 model numarasıyla geliyor. Ayrıca şu anda sadece Güney Kore'deki versiyonlar için yayında. Önümüzdeki günlerde ise Türkiye başta olmak üzere daha fazla ülkeye yayınlanması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getiriyor.
Galaxy A15 4G İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
Galaxy A15 4G için ilk etapta Güney Kore'de yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi 2.5 GB boyutlarında. Dosya boyutları giriş ve orta segmentte genellikle bu boyutlarda oluyor. Örneğin Galaxy A25 için gelen One UI 8.5 sürümü 2,7 GB boyutlarındaydı. Ancak yine de yamayı yüklerken mobil verinizi kullanmamanız kota sorunu yaşamamanız açısından daha sağlıklı olacaktır.
Galaxy A15 4G İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Güncellemeyi yüklerken yapmanız gereken çok bir şey yok. Bu gibi durumlarda genellikle telefonunuz güncellemenin mevcut olduğuna dair size bir bildirim gösteriyor. Ancak nadir de olsa bu bildirim her zaman gelmeyebiliyor. Bu durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Bunu yaparsanız telefonunuz mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyor ve yüklenecek bir şey bulursa yüklüyor.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
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Editörün Yorumu
Son olarak Galaxy A15 4G'nin güncellemesiyle birlikte One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımı neredeyse sonlandı diyebilirim. Şirket halihazırda Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 9'u test ediyor. Bu sürüm için de dağıtım çok yakında başlayacaktır diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm Güney Koreli markanın One UI 8.5'teki gibi kullanıcıları bekletmeden yeni sürümü de hızlıca dağıtacağı şeklinde.