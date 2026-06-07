Samsung'dan Türkiye'de de Satılan Telefon İçin One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung 2023 yılında kullanıcılara sunduğu bir telefonu için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. Peki güncelleme alan model hangisi? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini Galaxy A25 için yayınladı.
- Yeni sürüm 2.7GB boyutlarında ve A256EXXUCEZE6 yapı numarasına sahip.
- Güncelleme Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkede kullanıma sunuluyor.
Samsung, uyumlu modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda Türkiye'de de satılan bir akıllı telefonu için yeni sürümü kullanıma sundu. İşte merak edilen ayrıntılar!
One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Telefonu Hangisi?
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini Galaxy A25 için kullanıma sundu. Yeni yama A256EXXUCEZE6 yapı numarasıyla geliyor ve ilk etapta Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki kullanıcılar için yayında. Yani ülkemizdeki Galaxy A25 kullanıcıları çok kısa bir süre içerisinde güncellemeyi yükleyebilecekler.
One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB ve Nasıl Yüklenir?
Galaxy A25 için kullanıma sunulan One UI 8.5 güncellemesi 2.7GB boyutlarında. Güncellemenin boyutları oldukça yüksek. Bu nedenle yeni sürümü yüklerken mobil internetten ziyade kararlı bir Wi-Fi ağına bağlanmanız daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan bu gibi güncelleme işlemlerinde her zaman önemli bilgilerinizin yedeğini almanızı öneriyoruz.
Güncelleme telefonunuza otomatik olarak bildirim şeklinde gelecektir. Eğer gelmediyse Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda telefonunuz indirilebilecek bir yamanın olup olmadığını kontrol edecek. Eğer bulursa söz konusu güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Değeri 90 Günde 27 Bin TL Düştü
Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin çıkış fiyatları ile güncel fiyatlarını karşılaştırdık. Buna göre telefon üç ayda yüzde 20'ye yakın değer kaybetmiş.
Editörün Yorumu
Samsung'un Galaxy A25 için One UI 8.5 güncellemesini yayınlaması beni sevindirdi. Zira aynı telefonu annem kullanıyor. Bu da şirketin an itibariyle odağını giriş-orta segmente çevirdiği şeklinde yorumlanabilir. Umarım şriket önümüzdeki aylarda yayınlanacak One UI 9 güncellemesinde de benzer şekilde hızlı davranır.