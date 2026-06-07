Samsung'dan Türkiye'de de Satılan Telefon İçin One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, uyumlu modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda Türkiye'de de satılan bir akıllı telefonu için yeni sürümü kullanıma sundu. İşte merak edilen ayrıntılar!

One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Telefonu Hangisi?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini Galaxy A25 için kullanıma sundu. Yeni yama A256EXXUCEZE6 yapı numarasıyla geliyor ve ilk etapta Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki kullanıcılar için yayında. Yani ülkemizdeki Galaxy A25 kullanıcıları çok kısa bir süre içerisinde güncellemeyi yükleyebilecekler.

One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB ve Nasıl Yüklenir?

Galaxy A25 için kullanıma sunulan One UI 8.5 güncellemesi 2.7GB boyutlarında. Güncellemenin boyutları oldukça yüksek. Bu nedenle yeni sürümü yüklerken mobil internetten ziyade kararlı bir Wi-Fi ağına bağlanmanız daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan bu gibi güncelleme işlemlerinde her zaman önemli bilgilerinizin yedeğini almanızı öneriyoruz.

Güncelleme telefonunuza otomatik olarak bildirim şeklinde gelecektir. Eğer gelmediyse Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda telefonunuz indirilebilecek bir yamanın olup olmadığını kontrol edecek. Eğer bulursa söz konusu güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A25 için One UI 8.5 güncellemesini yayınlaması beni sevindirdi. Zira aynı telefonu annem kullanıyor. Bu da şirketin an itibariyle odağını giriş-orta segmente çevirdiği şeklinde yorumlanabilir. Umarım şriket önümüzdeki aylarda yayınlanacak One UI 9 güncellemesinde de benzer şekilde hızlı davranır.