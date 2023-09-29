Samsung Galaxy A15'in Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un akıllı telefonlarının tasarım dili neredeyse her segmentte aynı öyle kit tüm cihazlar temelde arkadan inanılmaz derecede benzer görünüyor ve çok benzer bireysel kamera ünteleri bulunuyor. Şimdi ise yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A15'in tasarımı ortaya çıktı ve bu modelde de farklı bir yol izlenmeyecek gibi görünüyor.

Bugün sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Galaxy A15'i gösteren ve temelde arka tasarımı doğrulayan yeni bir sızdırılmış görüntü paylaştı.

Tasarım telefona dair ekstra bir yenilik ortaya çıkarmasa da daha önce sızdırılan görselden sonra bu görsellerle öğrendiğimiz yeni tek şey 160,2 x 76,8 x 8,4 mm ölçülerinde olacağı ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı yönünde.

Samsung Galaxy A15 Tasarımı

Bunun yanı sıra daha öncelerde altta bir USB-C bağlantı noktasını, düz bir çerçeveye sahip olacağını ve güç tuşunun (gömülü bir parmak izi sensörüne sahip gibi görünüyor) ve ses tuşlarının bulunduğu sağ tarafı görmüştük. Son olarak ise telefon U şeklinde bir çentiğe sahip 6,4 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Galaxy A15, Galaxy A14'ün halefi olacak ve A14'ün özelliklerine baktığımızda telefon 6,6 inç 90 Hz LCD ekran, Exynos 1330 veya MediaTek Dimensity 700 işlemci, 4/6/8GB RAM, 64/128GB depolama alanı, üç arka kamera (50 MP ana, 2 MP makro, 2 MP derinlik), 13 MP selfie kamera ve 15W kablolu şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelmişti. Galaxy A15'in bu özellikleri bir adım yukarı taşıması bekleniyor.

Peki sizin Galaxy A15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.