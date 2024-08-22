Samsung'dan Bir Modele Daha Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Samsung, güvenlik sorunlarını ortadan kaldıran aylık güncellemelerin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli üretici son olarak orta segment bir modeli için Ağustos 2024 güncellemesini kullanıma sundu. Peki, güncelleme alan model hangisi?

Galaxy A32 İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan son model Galaxy A32 oldu. A325FXXSADXG1 yapı numarasına sahip yamanın Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulduğu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Galaxy A34 için gelen güvenlik güncellemesi 50 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Güney Koreli marka daha önce de söylediği gibi bu güncellemenin oldukça önemli olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak, yamayı cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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