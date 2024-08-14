Yüklemeniz Öneriliyor: Samsung'dan Uygun Fiyatlı Telefona Güvenlik Güncellemesi!

Samsung, kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini artıran güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy S22 serisi için bir güncelleme yayınlayan Güney Koreli üretici, şimdi de uygun fiyatlı bir telefonu için benzer bir adım attı.

Galaxy A33 İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan son model Galaxy A33 oldu. A336MUBSAEXF2 yapı numaralarına sahip yamanın ilk etapta Brezilya'da (ve muhtemelen diğer Latin Amerika ülkelerinde) yayınlandığı, ancak önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Şirketin yeni güvenlik güncellemesi 275 MB boyutunda olup, tam olarak 50 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Güney Koreli üretici, bu güncellemenin oldukça önemli olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak, güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!