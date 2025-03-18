Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Türkiye'ye Geldi!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı A serisini tekrardan yeniledi. Markanın yeni telefonlarından Galaxy A36 ve A56 kısa bir süre ülkemize de ayak bastı.

Orta segment akıllı telefon pazarı için piyasaya sürülen yeni cihazların, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla Türkiye'de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 Türkiye'de!

Samsung tarafından Türkiye'de satışa sunulan yeni telefonlardan Galaxy A36'nın 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğine özel fiyatı 19.499 TL olarak açıklanırken, aynı RAM ve depolama seçeneğine sahip Galaxy A56'nın fiyatı ise 24.499 TL olarak belirlendi.

Galaxy A36 Özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED

120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, Adreno 710 GPU

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, Adreno 710 GPU RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş

f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş Ön Kamera: f/2.2 12 MP ön kamera

f/2.2 12 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 15 ve Samsung One UI 7

Android 15 ve Samsung One UI 7 Diğer: USB Type-C, toz ve suya dayanıklı (IP67), 5G, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC

Galaxy A56 Özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED

120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED İşlemci: Exynos 1580 işlemci, AMD Xclipse 540 GPU

Exynos 1580 işlemci, AMD Xclipse 540 GPU RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş

f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş Ön Kamera: f/2.2 12 MP ön kamera

f/2.2 12 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 15 ve Samsung One UI 7

Android 15 ve Samsung One UI 7 Diğer: USB Type-C, toz ve suya dayanıklı (IP67), 5G, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC

Peki siz yeni Galaxy A36 ve A56 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...