Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Türkiye'ye Geldi!
Samsung'un bütçe dostu A serisinin yeni modelleri Galaxy A36 ve Galaxy A56 Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni telefonların özellikleri ve fiyatı...
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı A serisini tekrardan yeniledi. Markanın yeni telefonlarından Galaxy A36 ve A56 kısa bir süre ülkemize de ayak bastı.
Orta segment akıllı telefon pazarı için piyasaya sürülen yeni cihazların, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla Türkiye'de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 Türkiye'de!
Samsung tarafından Türkiye'de satışa sunulan yeni telefonlardan Galaxy A36'nın 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğine özel fiyatı 19.499 TL olarak açıklanırken, aynı RAM ve depolama seçeneğine sahip Galaxy A56'nın fiyatı ise 24.499 TL olarak belirlendi.
Galaxy A36 Özellikleri
- Ekran: 120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, Adreno 710 GPU
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş
- Ön Kamera: f/2.2 12 MP ön kamera
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 45W
- İşletim Sistemi: Android 15 ve Samsung One UI 7
- Diğer: USB Type-C, toz ve suya dayanıklı (IP67), 5G, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC
Galaxy A56 Özellikleri
- Ekran: 120 Hz yenileme hızı, 1900 nit tepe parlaklık 6,7 inç FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1580 işlemci, AMD Xclipse 540 GPU
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: f/1.8 50 MP arka kamera, OIS, f/2.2 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 MP makro sensör, LED flaş
- Ön Kamera: f/2.2 12 MP ön kamera
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 45W
- İşletim Sistemi: Android 15 ve Samsung One UI 7
- Diğer: USB Type-C, toz ve suya dayanıklı (IP67), 5G, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC
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Peki siz yeni Galaxy A36 ve A56 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...