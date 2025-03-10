Samsung'un 6 Yıl Android Güncellemesi Alacak Telefonları Belli Oldu

Android akıllı telefon üreticileri söz konusu yazılım güncellemesi olduğunda Apple'ın oldukça gerisinde ya da gerisindeydi. Bir süredir kullanıcıların "sinirini bozan" bu durum, yakın zamanda Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin uzun Android ve güvenlik güncellemesi vaatleriyle değişti.

Örneğin Samsung, geçen sene amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yedi yıl Android güncelleme desteği sözü verdi. Ancak buradaki "amiral gemisi" ifadesi kafaları karıştırmasın. Şirket giriş ve orta segment telefonları da uzun süre güncel tutacak. Son olarak bu telefonların hangileri olacağı açıklandı. İşte altı yıl Android güncellemesi alacak Samsung telefonlar!

6 Yıl Android Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Hangileri?

Samsung, altı yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi alacak giriş ve orta seviye telefonların listesini açıkladı. Buna göre Galaxy A serisinden A16, A16 5G, A26 5G, A36 5G ve A56 5G modelleri Galaxy M16'yla birlikte altı yıl boyunca şirket tarafından desteklenecek.

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A16

Galaxy A16 5G

Galaxy M16 5G

Belirtmekte yarar var ki listedeki telefonların neredeyse hepsi oldukça yeni. Örneğin Samsung Galaxy A56 5G, sadece birkaç gün önce duyuruldu ve kutudan Android 15 tabanlı One UI 7'yle birlikte çıkıyor. Buradaki tek istisna ise geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkan Galaxy A16 ve Galaxy A16 5G.

Bu durumdan yola çıkarak A16 serisi hariç tüm modellerin Android 21'e kadar güncelleme alacağını söylemek mümkün. Yine de belirtmekte fayda var ki bu durum Samsung'un söz vermesine rağmen tam da kullanıcıların hayal ettiği gibi olmayabilir. Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor ve yeni özellikler daha güçlü donanımlar gerektirebiliyor.

Örneğin Apple bile öve öve bitiremediği ama daha Türkiye'de göremediğimiz yapay zeka özelliklerini sadece iPhone 15 Pro ve sonrasında çıkan modellerde çalıştırabiliyor. Kalan tüm "güncel" iPhone'lar ise sadece sürüm olarak iOS 18 ve sonraki versiyonları kullanabilecek. Eski telefonlar pek çok özellikten mahrum olacak.

Neyse ki Samsung cephesinde şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak ilerleyen yıllarda gelecek özellikler bu modellerin donanımına ağır gelirse "Android 21 tabanlı One UI 13 güncellemesi" içi boş bir kabuktan ibaret olabilir. Yine de şimdiden altı yıl sonraki ihtimalleri düşünerek endişelenmek anlamsız.

Potansiyel Samsung kullanıcıları, şirketin yedi yıl güncelleme sözü verdiği amiral gemisi telefonları ve yukarıdaki modelleri bütçelerinin el vermeleri durumunda güncelleme derdi olmadan satın alabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz en son hangi Android güncellemesini aldı ve daha kaç yıl güncelleme almasını bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.