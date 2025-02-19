Henüz Tanıtılmayan Galaxy A36 Farklı Renkleriyle Karşımızda!

Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı telefonlardan birisi olan Galaxy A36 hakkında bugüne kadar birçok detayı sizlerle paylaştık. Yeni sızıntılar cihazın dört farklı renk seçeneğini ortaya çıkarırken, tasarımının artık netleştiğini doğrulamış oldu.

Samsung Galaxy A36 Renk Seçenekleri

Galaxy A36, Snapdragon 6 Gen 3 işlemciden güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 6 Gen 3 grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü Adreno 710 GPU ile karşılıyor.

Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkması beklenen telefonun pil kapasitesinde herhangi bir artış olmayacağı dile getiriliyor. Piyasada bulunan Galaxy A35 ile benzer şekilde 5000 mAh bataryanın yer alacağı telefonun hızlı şarj konusunda bir yükseltme sunup sunmayacağı da şu anda belirsiz.

Eğer bir yükseltme sunulmazsa 25W hızlı şarj desteği sunacak. Ancak olumlu senaryoda 45W şarj görme ihtimalimiz bulunuyor.