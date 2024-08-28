Samsung, Popüler Modeli İçin Ağustos Güncellemesini Yayınladı!

Samsung, kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran güncellemelerin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli üretici son olarak orta segmente hitap eden popüler modeli için Ağustos 2024 yamasını kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!

Samsung Galaxy A52 5G İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan son model Galaxy A52 5G oldu. A526USQUEGXG4 yapı numarasına sahip yamanın ABD'de kullanıma sunulduğu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Galaxy A52 5G için gelen güvenlik yaması 50 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Güney Koreli marka daha önce de belirttiği gibi bu güncellemenin oldukça önemli olduğunu ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak, yamayı cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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