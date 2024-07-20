Popüler Samsung Modeli İçin Beklenen Güncelleme Yayınlandı!

Android 15 ve One UI 7 sürümleriyle ilgili yoğun bir mesai yürüten Samsung cephesinde güvenliğini artıran yamalar da kesinlikle ihmal edilmiyor. Güney Koreli üretici, son olarak sevilen bir modeline birçok güvenlik sorununu ortadan kaldıran yeni bir yama yayınladı.

Temmuz 2024 Güncellemesini Alan Bir Diğer Model Samsung Galaxy A53 Oldu

Temmuz 2024 yamasını almaya başlayan bir diğer Samsung modeli Galaxy A53 oldu. Yeni yama A536EXXSBEXF3, A536USQSBEXG4 ve A536U1UESAEXG2 yapı numaralarıyla gelirken, 58 güvenlik sorununu ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. Bu sayede akıllı telefonun potansiyel güvenlik tehlikelerine karşı daha korunaklı hale geldiğini söyleyebiliriz.

Galaxy A53 cihazınıza Temmuz 2024 güvenlik güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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