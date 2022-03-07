Samsung Galaxy A53'ün Yeni Özellikleri Sızdırıldı

Son aylarda, birkaç görsel ve bazı özellikler de dâhil olmak üzere birkaç Samsung Galaxy A53 sızıntısıyla karşılaştık. Şimdi ise daha kapsamlı bir sızıntı telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A53 Teknik Özellikler

Twitter'dan bu sızıntıları bizlerle paylaşan Sudhanshu Ambhore, tüm özellikleri detaylandıran kapsamlı bir Galaxy A53 5G teknik özellik sayfası yayınladı. Bahsettiği temel özelliklerden bazıları arasında 6.5 inç 120Hz OLED ekran (FHD+), duyurulmamış bir Exynos 1280 işlemci (Mali-G68 MP4 grafikli), 6 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama ve 25W şarjlı 5.000 mAh batarya bulunmakta. Galaxy A53'ün ayrıca OIS'li 64MP ana kameraya, 12MP ultra geniş lense, 5MP makro kameraya ve 5MP derinlik sensörüne sahip olduğu söyleniyor.

İlginç bir şekilde telefonun teknik özellik sayfası telefonun 8K/24fps video kaydı imkânı sunacağını da belirtiyor. Bu da A53 gibi orta sınıf bir telefonda ilk kez 8K kayıt seçeneği göreceğimiz anlamına geliyor. 8K TV'lerin ve bu videoları izlemek için gerekli 8K monitörlerin şu anda gerçek anlamda yaygın olmadığı göz önünde bulundurulduğunda 8K kayıt için hâlâ biraz niş bir özellik diyebiliriz.

Dikkate değer başka bir şey ise kutunun içerik listesinde şarj cihazı bulunmaması. Görünüşe göre artık şarj cihazlarının telefonun kendisiyle birlikte satılmadığı döneme yavaş yavaş giriyoruz.

Telefonun fiyatlandırmasıyla ilgili henüz bir bilgi yok ancak Samsung görünüşe göre bu ayın sonunda yeni Galaxy A serisi telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.