Samsung Galaxy A56, A36 ve A26'nın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy A56, A36 ve A26 modellerinin tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. Galaxy A56 şarj hızıyla dikkat çekiyor. Telefonun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü.

Galaxy A36 ve Galaxy A26 modelleri ise 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Orta segmentte konumlanacak üç telefon 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu telefonlar ekran konusunda da benzer özellikler içerecek.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonlar, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. A56'da Exynos 1580, A36'da Snapdragon 6 Gen 3, A26'da ise Exynos 1380 işlemcisi bulunacak.

Ortaya çıkan tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A56 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus İşlemci: Exynos 1580

Exynos 1580 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8 ana kamera + 12 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera

: 50 MP f/1.8 ana kamera + 12 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 197 gram

197 gram Boyut: 162,7 x 77,5 x 7,4 mm

Samsung Galaxy A36 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8 ana kamera + 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera

: 50 MP f/1.8 ana kamera + 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 195 gram

195 gram Boyut: 162,7 x 77,9 x 7,4 mm

Samsung Galaxy A26 Özellikleri Nasıl Olacak?