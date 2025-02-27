Samsung Galaxy A56, A36 ve A26'nın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy A56, A36 ve A26 modellerinin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Samsung'un yeni orta segment telefonlarına dair detaylar!
Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy A56, A36 ve A26 modellerinin tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. Galaxy A56 şarj hızıyla dikkat çekiyor. Telefonun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü.
Galaxy A36 ve Galaxy A26 modelleri ise 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Orta segmentte konumlanacak üç telefon 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu telefonlar ekran konusunda da benzer özellikler içerecek.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonlar, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. A56'da Exynos 1580, A36'da Snapdragon 6 Gen 3, A26'da ise Exynos 1380 işlemcisi bulunacak.
Ortaya çıkan tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.
Samsung Galaxy A56 Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Exynos 1580
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera + 12 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 197 gram
- Boyut: 162,7 x 77,5 x 7,4 mm
Samsung Galaxy A36 Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera + 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 195 gram
- Boyut: 162,7 x 77,9 x 7,4 mm
Samsung Galaxy A26 Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera + 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera + 5 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ağırlık: 200 gram
- Kalınlık: 164 x 77,5 x 7,7 mm