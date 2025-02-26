Takvim Sızdırıldı: One UI 7'yi Hangi Telefon Hangi Gün Alacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde One UI 7 Beta 5 sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Güncellemenin kararlı sürümü büyük bir merak içerisinde beklenirken önemli bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile beraber One UI 7 takvimi ortaya çıktı.

İddiaya göre Samsung Romanya, Zoom toplantısı esnasında One UI 7 güncellemesinin takvimini paylaştı. Sızdırılan görsellerde hangi telefonun hangi gün güncelleme alacağı görülüyor. Görünüşe göre teknoloji devi kararlı sürümü 18 Nisan tarihinde sunmaya başlayacak.

BREAKING! Samsung Romania confirmed while on Zoom Meeting for S25 series workshop the update schedule for One UI 7 and Android 15!



These info's were arrived today from Korea! pic.twitter.com/X9dLpeZxZj — Buliga Cristian - Tech Trends (@BuligaDavidCri1) February 25, 2025

18 Nisan tarihinde Samsung Galaxy S24 serisi ve Galaxy S24 FE modeli kararlı sürüme kavuşacak. 25 Nisan tarihinde ise Galaxy S23 serisi ve Galaxy S23 FE yeni güncellemeyi alacak. Büyük güncelleme yalnızca amiral gemisi telefonlara değil bütçe dostu telefonlara da gelecek.

Samsung Galaxy A54 modeli 25 Nisan'da One UI 7 güncellemesini alacak. Galaxy A34, Galaxy A53 ve Galaxy A33 modellerine ise 16 Mayıs tarihinde kararlı sürüm verilecek.

One UI 7 Güncellemesini Hangi Telefon Ne Zaman Alacak?