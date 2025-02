Takvim Sızdırıldı: One UI 7'yi Hangi Telefon Hangi Gün Alacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde One UI 7 Beta 5 sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Güncellemenin kararlı sürümü büyük bir merak içerisinde beklenirken önemli bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile beraber One UI 7 takvimi ortaya çıktı.

İddiaya göre Samsung Romanya, Zoom toplantısı esnasında One UI 7 güncellemesinin takvimini paylaştı. Sızdırılan görsellerde hangi telefonun hangi gün güncelleme alacağı görülüyor. Görünüşe göre teknoloji devi kararlı sürümü 18 Nisan tarihinde sunmaya başlayacak.

BREAKING! Samsung Romania confirmed while on Zoom Meeting for S25 series workshop the update schedule for One UI 7 and Android 15!



These info's were arrived today from Korea! pic.twitter.com/X9dLpeZxZj