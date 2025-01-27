Samsung Galaxy A56, A36 ve A26 Modellerinden Heyecanlandıran Haber

TENAA veritabanı, Galaxy A56'nın tasarımına dair ipuçlarını ortaya çıkarırken A36 ve A26 modellerinin de çıkış tarihine göz kırptı.

Samsung, Galaxy A56, A36 ve A26 modelleri için TUV Rheinland sertifikası aldı. Bu da cihazların yakın zamanda piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. İşte detaylar...

Model Numaraları Belirlendi

Serifikalarda ortaya çıkan detaylar, telefonların model numaralarını da ortaya çıkardı:

Galaxy A56: SM-A566B/DS, SM-A566B, SM-A566E/DS, SM-A566E

SM-A566B/DS, SM-A566B, SM-A566E/DS, SM-A566E Galaxy A36: SM-A366B, SM-A336B/DS, SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366U, SM-A366U1, SM-A366W, SM-S366V, SM-A3660

SM-A366B, SM-A336B/DS, SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366U, SM-A366U1, SM-A366W, SM-S366V, SM-A3660 Galaxy A26: SM-A266B/DS, SM-A266B, SM-A266M/DS, SM-A266M

Bunların yanı sıra Galaxy A26'nın 25W hızlı şarj, A36 ve A56'nın ise 45W hızlı şarj desteği sunacağı belirtildi. Dikkat çekici bir oval kamera adası tasarımla ve Exynos 1580 yonga setiyle piyasaya çıkılacağı da gelen bilgiler arasında. A56 modelinde 5.000 mAh batarya kapasitesi olacağı biliniyor.

Daha büyük bir 6.64 inç FHD+ ekrana sahip A56, 120 Hz yenileme hızı ve 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleriyle karşımıza çıkabilir.

Galaxy A56 Ne Zaman Çıkıyor?

TUV Rheinland sertifikasının alınmış olmasından yola çıkarak Galaxy A56, A36 ve A26'nın Mart ayı ortalarında tanıtılabileceğini söyleyebiliriz.

Sizce Samsung'un yeni serisi nasıl olacak? Yorumlarda buluşalım.