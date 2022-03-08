Samsung Galaxy A73 Çıkışına Adım Adım Yaklaşıyor

Geçen Eylül ayından beri adını sıklıkla duyduğumuz Samsung Galaxy A73 5G, bugün aldığı Bluetooth sertifikasıyla birlikte çıkışına bir adım daha yaklaştı.

Bluetooth SIG, veritabanında iki yeni Galaxy A73 5G modelini listeliyor. SM-A736B ve SM-A736B_DS. İkincisi, çift SIM desteği ile birlikte gelecek gibi görünüyor. Sertifika yetkilisi, Bluetooth 5.0'i onaylamak dışında Galaxy A73 5G'nin herhangi bir özelliğini açıklamıyor. Bununla birlikte, SM-A736B'nin dün Geekbench'te temel özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 778G SoC, 8GB RAM ve Android 12.

Galaxy A73 5G Özellikleri

Daha önce sızdırılan Galaxy A73 5G özellikleri arasında 6.7" FullHD+ 120Hz AMOLED ekran, 128GB depolama, IP67 derecelendirme ve 25W şarj gücünde 5.000 mAh batarya bulunuyor. Arkasındaki kameralar ise 12MP, 8MP ve 2MP olarak sıralanıyor.

Önümüzdeki haftalarda cihazın detaylarıyla ilgili daha resmî bilgiler almayı bekliyoruz. Peki ya siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.