Samsung Galaxy A73 Güvenlik Güncellemesi Alıyor!

Samsung, son Galaxy S24 lansmanında bile cihazları için güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Samsung’un Galaxy A73 modeli, Ocak 2024 yamasının Avrupa'da kullanıma sunulduğu en son alıcı oldu.

Firmware versiyonu A736BXXS6DXA1 olarak tanımlanan ve 500MB'ın altında bir boyuta sahip olan güncelleme şu anda ülkemizde erişilebilir durumda. Samsung Galaxy A73 güvenlik güncellemesinin önümüzdeki birkaç gün içinde tüm Avrupa'ya ulaşması bekleniyor.

Galaxy A73 Güvenlik Güncellemesi Ülkemize Sunuldu

Güncelleme dosyası, Türkiye cihazları için cihazlara sunulmaya başlandı. Güncellemenin kısa süre içinde Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu güncelleme, önceki yazılımda tespit edilen 75'ten fazla güvenlik açığını gidererek Galaxy A73'ünüzün genel güvenlik duruşunu iyileştiriyor. Galaxy A73 sahipleri Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek ve İndir ve yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi kontrol edebilirler. Güncelleme duruma bağlı olarak henüz sunulmamış ya da indirilip yüklenmiş olabilir.

Samsung, Galaxy A73 akıllı telefonunu 2022 yılının başlarında tanıtmıştı. Başlangıçta Android 12 ile geldi ve Samsung bunun için dört yıllık Android güncellemeleri sağlamayı taahhüt etti. Telefon zaten Android 13 ve 14 güncellemelerini aldı. Şimdi gelecekte Android 15 ve 16 güncellemelerini alması bekleniyor.

Galaxy A73 cihazınıza Ocak 2024 güvenlik güncellemesini aldınız mı? Aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.