Samsung Kablosuz Kulaklıklara Kamera Takmak İstiyor

Kablosuz kulaklık teknolojileri neredeyse her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bir zamanlar kablolu modellerin performansının yanına yaklaşamayan bu teknoloji, günümüzde harika ses, gürültü engelleme performansı ve daha nice özellikler sunabiliyor. Ancak Samsung bunu bir adım ileri götürerek bir sonraki Galaxy Buds modeline kamera yerleştirmek istiyor.

Samsung, Galaxy Buds’a Kamera Takmak İstiyor

Samsung bir süre önce satışa sunduğu Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ile kablosuz kulaklık pazarında güçlü bir konumda. Ancak şirketin bu stabiliteyi korumak yerine daha cesur adımlar atmak istediği ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre şirket, kameraya sahip Galaxy Buds geliştirme fikrini değerlendiriyor.

Henüz ayrıntılar net olmasa da kameralı Galaxy Buds modelinin kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak özellikler sunması bekleniyor. Elbette ki bunu cep telefonu kamerası gibi düşünmek çok da doğru olmaz. Samsung'un Galaxy Buds modellerine eklemeyi düşündüğü kameralar muhtemelen daha farklı çalışacak.

Bunun yerine işlevsel ve analitik özellikler sunacak şekilde çalışacak. Örneğin nesne tanıma özelliği sayesinde gördüğü şeylerle ilgili size bilgi verebilir. bir ürünün fiyatını öğrenmek veya bir yemeğin kalorisi gibi detayları görmek mümkün olabilir. Ayrıca sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri ile uyumlu çalışabilir.

Samsung'un ya da diğer markaların artırılmış gerçeklik kasklarıyla iletişim kurarak, el hareketlerinin tanınması veya nesnelere etkileşimli komutlar verilmesi şeklinde avantajlar sunabilir. Gördüğünüz gibi ilk bakışta oldukça saçma görünen bu proje aslında oldukça yüksek potansiyele sahip.

Hatta Meta da ‘Camera Buds’ adını verdiği kablosuz kulaklıklarla benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Ancak tekrar hatırlatmakta yarar var ki iyi ve işlevsel bir fikrinizin olması bunu uygulamaya geçirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Örneğin Meta'nın bu alandaki en büyük engeli uzun saçlı kullanıcılarla yaşadığı biliniyor.

Muhtemelen Samsung'un kulaklıklara ekleyeceği kamera da başta kadınlar olmak üzere uzun saçlı kullanıcılarda yeterince verimli çalışmayacaktır. Bu durum projenin iptaliyle sonuçlanabileceği gibi Samsung ve Meta gibi teknoloji devleri bir çözüm de üretebilir. Ancak şimdilik beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey yok.