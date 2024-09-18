Samsung Galaxy F05 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Çinli telefon üreticileri ile benzer şekilde Samsung'da bazen telefonlarını yeniden isimlendirerek satışa sunuyor. Bu kapsamda Galaxy A05'in yeniden isimlendirilen versiyonu Galaxy M05'i geçtiğimiz günlerde satışa sunan Samsung bu kez dışarıdan farklı görünen ancak donanımsal açıdan aynı olan Galaxy F05'i tanıttı.

Samsung Galaxy F05 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy F05'in 6.7 inç büyüklüğündeki PLS LCD ekranı 720x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer iki model ile aynı şekilde MediaTek Helio G85 işlemci bu telefona güç veriyor. Helio G85'in çok eski bir işlemci olduğunu anlamak için 12 nm fabrikasyon süreci ile üretildiğini bilmek yeterli oluyor.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefonda, microSD kart girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. 50 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılama sensörü eşlik ederken, ön tarafta 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera bulunuyor.

Full HD çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefonun 5000 mAh bataryası, 25W hızlı şarj desteğine sahip. FM Radyo özelliği bulanan telefonun NFC desteği çok. Android 14 ile kutudan çıkan Samsung Galaxy F05'in fiyatı Hindistan'da 110 dolar olarak belirlendi.