Dört Yıl One UI Güncellemesi Garantili Samsung Galaxy F06 5G Tanıtıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bütçe dostu telefon Galaxy F06 5G'yi tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak telefon dört One UI güncellemesine de sahip olacak. Dolayısıyla uzun süre güncelliğini sürdürecek.

Samsung Galaxy F06 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 191 gram ağırlığındaki telefon 167,4 x 77,4 x 8 mm boyutlarında.

One UI Core 7.0 tabanlı Android 15 ile birlikte gelen cihazın güç butonunda parmak izi okuyucusu özelliği bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Cihazda Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığını da belirtelim.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy F06 5G Fiyatı