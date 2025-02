One UI 7.0'nin Bir Özelliği Var ki Telefonunuz Eskiyse Asla Göremeyeceksiniz

Samsung, yeni One UI 7.0 güncellemesiyle akıllara durgunluk veren birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak bu demek değil ki her telefon modeli bu güncellemenin her nimetinden faydalanacak.

Bazı özellikler güçlü donanıma sahip telefonları ilgilendiriyor. "Now Brief" özelliği bunlardan bir tanesi.

Neural Processing Unit Gereksinimi

Samsung yazılım patronu Sally, One UI 7.0 üzerinde 2-3 yıl süren titiz bir çalışmanın ardından, özellikle yapay zeka tabanlı özelliklerin modern işlemcilere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Buna göre artık her Galaxy cihazına bu yenilikler gelmeyecek. Mesela, günün saatine göre faydalı bilgiler sunan Now Brief özelliği, güçlü NPU (Neural Processing Unit) gerektiriyor:

Bu özellik, optimal bir deneyim sunabilmek için güçlü işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Öte yandan, 'Circle to Search' gibi bazı özellikler bulut tabanlı çalıştığı için daha eski cihazlarda da sorunsuzca kullanılabiliyor. Ekonomik segmentte yer alan cihazlar için de kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, gelişmiş donanıma ihtiyaç duymayan bulut tabanlı yapay zekâ özellikleri sunmaya devam edeceğiz.

Yani özetle, Samsung yazılım ekibi, mümkün olan tüm özellikleri yazılım seviyesinde sunmayı hedeflese de, "Now Brief" gibi donanım bağımlı özelliklerin, eski model Galaxy telefonlara gelmeyecek.

Cihazınız Eskiyse Heyecana Gerek Yok

Teknoloji tutkunları biraz durup düşünmek isteyebilir; çünkü akıllı telefon deneyiminin gelişmesi, donanımın da güncel kalmasını şart koşuyor. Samsung'un, kullanıcıların beklentilerini karşılamak adına bulut tabanlı alternatiflerle destek sağlaması ise oldukça akıllı bir adım.

Gelecekte Samsung'un, donanım şartı gerektiren bu tip özellikleri eski modellere uyarlamak için bir şeyler yapma zahmetine girip girmeyeceğini söylemek mümkün değil. Ancak bir pazarlama stratejisi olarak düşünürsek yeni özellikler için yeni donanım satın alma gerekliliği olmasa bugünün şirketleri bu kadar ayakta kalamazdı, değil mi?