Bedavadan Biraz Pahalı: Samsung Galaxy F14 4G Tanıtıldı!
Samsung, teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Galaxy F14 4G modelini vitrine çıkardı!
Samsung, uygun fiyatlı ürün yelpazesini belirli aralıklarla güncelliyor. Güney Koreli üretici son olarak teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Galaxy F14 4G modelini vitrine çıkardı. İşte Galaxy F14 4G özellikleri ve fiyatı!
Samsung Galaxy F14 4G Özellikleri ve Fiyatı
Galaxy F14 4G modelinde 6.7 inç Full HD+ 90 Hz yenileme hızı sunan Infinity-U LCD panel mevcut. Bununla birlikte, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucunun ekranın yanına konumlandırıldığını belirtelim.
Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 680. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Modelde 4 GB RAM ve 4 GB Sanal RAM kullanıcılara sunuluyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar genişletme imkanı sunan 64 GB'lik bir opsiyon karşımıza çıkıyor. 25W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pilden beslenen cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzünü çalıştırıyor.
|Özellik
|Detaylar
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 680
|RAM
|4GB + 4GB Sanal RAM
|Dahili Depolama
|64GB (1TB'a kadar genişletilebilir)
|Ekran
|6.7 inç Full HD+ Infinity-U LCD, 90Hz yenileme hızı
|Arka Kamera
|50MP birincil + 2MP derinlik + 2MP makro sensörler
|Ön Kamera
|13MP
|Batarya
|5000mAh, 25W hızlı şarj desteği
|İşletim Sistemi
|Android 14, One UI 6.1
|Güvenlik
|Yan monteli parmak izi okuyucu
|Renk Seçenekleri
|Moonlight Silver, Peppermint Green
|Fiyat
|107 dolar
|Güncelleme Desteği
|2 OS güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi
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