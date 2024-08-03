Bedavadan Biraz Pahalı: Samsung Galaxy F14 4G Tanıtıldı!

Samsung, teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Galaxy F14 4G modelini vitrine çıkardı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Samsung, uygun fiyatlı ürün yelpazesini belirli aralıklarla güncelliyor. Güney Koreli üretici son olarak teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Galaxy F14 4G modelini vitrine çıkardı. İşte Galaxy F14 4G özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy F14 4G Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy F14 4G modelinde 6.7 inç Full HD+ 90 Hz yenileme hızı sunan Infinity-U LCD panel mevcut. Bununla birlikte, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucunun ekranın yanına konumlandırıldığını belirtelim.

Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 680. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 

Modelde 4 GB RAM ve 4 GB Sanal RAM kullanıcılara sunuluyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar genişletme imkanı sunan 64 GB'lik bir opsiyon karşımıza çıkıyor. 25W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pilden beslenen cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzünü çalıştırıyor. 

Özellik Detaylar
İşlemci Qualcomm Snapdragon 680
RAM 4GB + 4GB Sanal RAM
Dahili Depolama 64GB (1TB'a kadar genişletilebilir)
Ekran 6.7 inç Full HD+ Infinity-U LCD, 90Hz yenileme hızı
Arka Kamera 50MP birincil + 2MP derinlik + 2MP makro sensörler
Ön Kamera 13MP
Batarya 5000mAh, 25W hızlı şarj desteği
İşletim Sistemi Android 14, One UI 6.1
Güvenlik Yan monteli parmak izi okuyucu
Renk Seçenekleri Moonlight Silver, Peppermint Green
Fiyat 107 dolar
Güncelleme Desteği 2 OS güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi

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