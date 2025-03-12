Samsung Galaxy F16 5G Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri!

Samsung geçtiğimiz günlerde sızıntılar karşımıza çıkan Galaxy F16 5G modelini resmi olarak tanıttı. Bu telefonun özelliklerine baktığınızda Samsung Galaxy M16'ya çok benzediğini düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz çünkü bu yeniden markalanmış halinden fazlası değil.

Samsung Galaxy F16 5G Özellikleri

164.4 x 77.9 x 7.9 mm boyutlara ve 191 gram ağırlığa sahip olan telefonun 6.7 inçlik ekranı 1080x2340 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 6300'ün güç verdiği telefonun ön tarafında 13 Megapiksel kamera yer alıyor.

Arka tarafta ise 50 Megapiksel f/1.8 geniş açılı ana kameraya, 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj desteğine sahip.

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine microSD kart ile genişletilebilen 128 GB depolama eşlik ediyor. Titreşimli Mavi, Parlak Siyah ve Glam Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulduğunu da belirtmek isteriz.

Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkan telefon 6 yıl boyunca güncelleme almaya devam edecek. Samsung Galaxy F16 5G fiyatı 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 131 dolar olarak belirlendi. Hindistan'da satışa sunulan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor.