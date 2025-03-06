Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımında Büyük Değişiklik! Çok Sevilecek

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin ardından serinin yeni telefonu büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefonun tasarımında önemli bir değişikliğin altına imza atılacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımı Sızdırıldı

Galaxy Z Flip serisinin yeni telefonuna dair çeşitli görseller sızdırıldı. Bu görsellere göre telefonun kapağı tamamen ekrandan oluşacak. Böylece daha büyük bir kapak ekranı sunulacak. Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının 3,4 inç büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Yeni telefonda kapak ekranının üzerindeki iki kamera yatay olarak konumlandırılacak. Kameraların sağ kısmında LED flaş yer alacak. Sağ tarafta ses ve güç butonları bulunacak. Sol tarafta ise SIM kart yuvası yer alacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Flip 7'nin katlanmamış hâli 166,6 x 75,2 x 6,9 mm boyutlarında olacak. Önceki telefon ise 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında. Yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı söyleniyor.

Gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alacak telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek göreceğiz. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek telefona dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Çıkış Tarihi

Galaxy Z Flip serisinin yeni telefonunun 2025 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Önceki telefon da temmuz ayında tanıtılmıştı.