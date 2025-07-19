Asgari Ücretle Alınabilir: Bedavadan Biraz Pahalı Telefon Tanıtıldı!

Android telefon devi Samsung, bugün giriş-orta segment yeni modelini tüketicilerin karşısına çıkardı. Bütçe dostu fiyata sahip cihaz, yüksek yenileme hızı, güncel yazılım ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkmayı başardı. İşte Samsung Galaxy F36 5G teknik özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy F36 5G Özellikleri

164.4 x 77.9 x 7.7 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlığındaki Galaxy F36 5G, şık bri tasarım sunuyor. Cihazın ön yüzünde 6.7 inç Super AMOLED ekran yer alıyor. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekranın dayanıklılığı ise Gorilla Glass Victus+ ile sağlanıyor.

Kalbinde Exynos 1380 (Mali-G68 MP5 GPU) işlemcisine yer veren cihazın bellek seçenekleri 6 GB / 8 GB şeklinde. Depolama alanı içinse yalnızca 128 GB opsiyonu mevcut. Öte taraftan 5000 mAh'lik bataryadan güç çeken Galaxy F36 5G, 25W hızlı şarjla besleniyor.

Akıllı telefonun ön tarafında 4K video çekebilen 13 MP özçekim kamerası yer alıyor. Arka yüzündeyse 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş Açı + 2 MP Makro kameralar bizleri karşılıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 üzerinde çalışan modelin parmak izi okuyucu ve yapay zeka özelliklerine sahip olduğunu da söyleyelim.

Samsung Galaxy F36 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detaylar Boyutlar / Ağırlık 164.4 x 77.9 x 7.7 mm / 197 gram Ekran 6.7 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus+ koruma İşlemci Exynos 1380 (2.4GHz A78 x4 + 2GHz A55 x4) GPU Mali-G68 MP5 RAM 6 GB / 8 GB Depolama 128 GB Batarya 5.000 mAh, 25W hızlı şarj Parmak İzi Var SIM Hybrid Dual Nano-SIM + microSD Bağlantı 5G (SA/NSA), Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS IP Sertifikası Muhtemelen IP67 (resmi bilgi yok) İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Ön Kamera 13 MP, f/2.2, 4K video Arka Kameralar 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş Açı + 2 MP Makro Video 4K ön ve arka Diğer Yapay zeka destekli özellikler Renkler Coral Red, Luxe Violet, Onyx Black (Faux Leather)

Samsung Galaxy F36 5G Fiyat Listesi