Samsung'un Asgari Ücretin 5 Katı Ücretine Satılacak Telefonundan Yeni Sızıntılar Geldi

Yeni nesil katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 7 bugün sahneye çıkıyor. Katlanabilir olmasına rağmen ince tasarımıyla dikkat çeken ancak sınırlı 4.400 mAh bataryasından ötürü kafada soru işareti bırakan bu model, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtım bugün saat 17.00'de gerçekleşecek. Beraberinde Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE ve üç kez katlanabilir model olan Galaxy G Fold da tanıtılacak. Serideki telefonlara dair tüm detaylar bu etkinlikte belli olacak.

Tanıtıma saatler kalmış olmasına rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Pek çok teknik detay sızdırılmıştı, şimdi de Samsung Galaxy Z Fold 7'nin renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Renk Seçenekleri

Sızıntı kaynakları, Galaxy Z Fold 7 modelinde üç adet renk olacağını söylüyor. Renkler şöyle:

Jetblack

Blue Shadow

Silver Shadow

Jetblack rengi daha önce sadece online siparişlerde satılıyordu. Bu sene ise fiziksel satış kanallarında da erişilebilir olacak. Blue Shadow renginin daha önce sızdırılmış bir prototip görüntüsünde de yer aldığı ve cihazın ön yüzeyindeki siyah ekranla birlikte ikili renk uyumu sunduğu görülmüştü.

Galaxy Z Fold 7 Sızdırılan Özellikleri

Yeni bir sızıntı, yeni nesil katlanabilir Samsung telefonda S Pen desteğinin olmayacağını göstermişti. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'nin bilinen özellikleri şöyle:

4.400 mAh batarya

Snapdragon 8 Elite işlemci

8.9mm incelik (katlandığında)

Yedi yıllık yazılım desteği

200 MP üçlü kamera

Android 16 tabanlı One UI 8

Galaxy Z Fold 7 Tahmini Fiyatı

Galaxy Z Fold 7; 256 GB ve 512 GB olarak ayrı fiyatlandırmalara sahip olacak. 256 GB depolama alanına sahip varyant 2 bin 227 euro (yaklaşık 104.757 TL), 512 GB depolama alanına sahip varyant ise 2 bin 309 euro (yaklaşık 108.614 TL) fiyata satılacak. Tabii ki kesin fiyatlandırma bugünkü lansmandan sonra belli olacak.