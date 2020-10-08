Samsung Galaxy F41 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Samsung Galaxy F41 tanıtıldı. Samsung merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da kullanıcıların beğenisine sundu. Samsung Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Samsung Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy F41 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy F41 özellikleri ile dikkat çekerken tasarımı ile de göz dolduruyor. Samsung Galaxy F41, 6.4 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekrana sahip.

Akıllı telefonda 6GB RAM bulunuyor. Oyun oynarken bu RAM ile herhangi bir takılma veya donmanın yaşanmayacağını söylemek gerekiyor.

Cihazın iki farklı dahili depolama alanı seçeneği var. Bu seçenekler 64GB ve 128GB. Dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile kolay bir şekilde artırılabiliyor. Böylece depolama tarafında sorun hiç yaşanmamış oluyor. Çoğu zaman akıllı telefonlarda çıkan baş belası yer kalmadı uyarısı da tarih oluyor.

Samsung Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı hakkında sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz.

Exynos 9611 yonga setinden güç alan Samsung Galaxy F41, Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu OneUI 2.5 arayüzü ile gelmekte. 6.000 mAh kapasiteye sahip bataryadan beslenen cihazda 15 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor.

Hızlı şarj desteğinin bulunuyor olması oldukça büyük avantaj. Bu sayede cihazınız çok kısa süre içerisinde şarj oluyor. Hem zamandan tasarruf sağlanmış oluyor hem de elektrikten.

6.000 mAh batarya günümüz akıllı telefon modelleri ile kıyaslandığında kapasite anlamında oldukça yüksek bir batarya denilebilir. 6.000 mAh batarya ile telefonu tüm gün boyunca şarj sıkıntısı çekmeden kullanmanızı sağlayabilir.

Bu arada batarya USB Type-C bağlantı noktası ile şarj olmakta. USB Type-C, şu anda akıllı telefonlarda en yaygın şekilde kullanılan bağlantı portu. Bu port sayesinde cihazdan bilgisayara dosya aktarımı da hızlı bir şekilde gerçekleşmekte. Akıllı telefon satın alacak kişiler Type-C bağlantı portunun olup olmamasına dikkat etmeli.

Gelelim Samsung Galaxy F41'in kamera tarafına. Kullanıcılar kamerası iyi olan akıllı telefonlar hangileri sürekli araştırmalar yapıyor. Hangi cihaz daha iyi çeker diye soruyor. Samsung Galaxy F41'in arka tarafında 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 5MP canlı odak sensörü bulunuyor.

Ön kısma baktığımızda da 32 MP'lik sensör bizleri karşılıyor. Cihazın nasıl bir çekim yaptığını bu sensörlerden anlamak zor tabii ki. Cihaz ile çekilen fotoğraflar yayınlanmadı. Akıllı telefonu inceleme şansımız olur ise kamera tarafında nasıl bir performans sergilediğini sizlere bildiriyor olacağız.

Samsung Galaxy F41'in arkasında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu parmak izi sensörü ile ekran kilidi rahatlıkla açılabiliyor. Telefon 4G LTE bağlantı teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy F41 Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy F41 teknik özellik tablosu şu şekilde:

Ekran: 6.4 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM ve Dahili Depolama Alanı: 6 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı | 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı

Batarya: 6.000 mAh 15 Watt hızlı şarj destekli

Ön Kamera: 32MP

Arka Kamera: 64MP ana , 8MP ultra geniş açı ve 5MP canlı odak sensörü.

Samsung Galaxy F41 Fiyatı

Samsung Galax F41 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekici göründüğünü sizlere söylemiştik. Akıllı telefonun açıklanan fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy F41'in 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonun fiyatının 231,86 dolar olduğu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanın ise 245,50 dolar olduğu açıklandı.

231,86 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 1.842 TL'ye denk geliyor.

245,50 dolar ise şu anki kur ile vergiler hariç 1950,66 TL'ye tekabül ediyor.

Cihazın fiyatının özelliklerine göre makul bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Samsung Türkiye tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Sizler Samsung Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazı nasıl buldunuz ve Türkiye fiyatı ne olur sizce? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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