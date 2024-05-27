Samsung’un Her Bütçeye Uygun Galaxy F55 Modeli Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar?

Samsung hayranlarının 17 Mayıs'ta piyasaya sürülmesini beklediği ve sonradan 10 gün ertelenen Galaxy F55’in nihayet bugün içerisinde satışa çıkarılacağı duyuruldu. Telefon, her bütçeye uygun fiyat seçenekleri sunmasıyla dikkatleri şimdiden çekmeye başladı.

Samsung Galaxy F55 Özellikleri Neler?

Galaxy F55, her bütçeye uygun bir seçenek sunarak karşımıza çıkıyor. En ucuz versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelirken, en pahalı model 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip.

Teknik özellikler açısından Galaxy F55, Galaxy M55'in yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünse de Galaxy F55, şık ve modern bir eyer dikişi desenli vegan deri arka kapağı bulunuyor.

Galaxy F55, sadece tasarımda değil, performansta da bir adım önde görünüyor. Çünkü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile donatılarak her türlü görevi kolayca halledebiliyor.

Ayrıca Galaxy F55, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik büyük bir AMOLED ekranı bulunuyor. Cihazın arkasında 50 MP, 8 MP ve 2 MP üçlü kamera bulunurken, ön tarafta ise 50 MP bir selfie kamerası yer alıyor.

5.000 mAh pil ile gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan Galaxy F55, 45W kablolu şarj desteği ile de pilinizi hızlıca doldurmanızı sağlıyor. Son olarak ise kutudan çıktığı anda Android 14 işletim sistemi ile kullanılıyor.

Samsung Galaxy F55 Fiyatı Nedir?

Samsung Hindistan, Galaxy F55'in fiyatını açıklayarak telefonun her bütçeye uygun olduğunu gösterdi. İşte fiyatları: