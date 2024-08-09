Güvenlik Açıklarını Çözüyor: Samsung'dan Uygun Fiyatlı Modele Kritik Güncelleme!

Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Samsung, kısa süre önce uygun fiyatlı bir modeli için güvenlik açıklarını ortadan kaldıran bir yama yayınladı. Güney Koreli üretici daha önce de belirttiği üzere yeni güncellemenin yüklenmesini tavsiye ediyor. Peki, kullanıcı güvenliğini artıran güncellemeyi alan Samsung modeli hangisi?

Samsung Galaxy F55 İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, geçen aylarda piyasaya sürülen Galaxy F55 için Ağustos 2024 yamasını kullanıma sundu. E556BXXU3AXG7 yapı numarasıyla gelen yeni güncellemenin 455 MB boyutunda olduğu ve önceki sürümlerde tespit edilen 50 güvenlik açığını ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, yeni yamanın ilk etapta Hindistan'daki modeller için kullanıma sunulduğu ve ilerleyen günlerde ise diğer bölgelere de gelebileceği belirtiliyor. Son olarak, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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