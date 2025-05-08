Samsung Galaxy F56 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Samsung orta seviye telefonlarına Galaxy F56 ile bir yenisini ekledi. 7,2 mm ile şimdiye kadarki en ince F serisi telefon olan Galaxy F56, Nisan ayında piyasaya sürülen Galaxy M56 ile aynı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy F56: 7.2 mm ve Exynos 1480

Samsung Galaxy F56'nın 6,7 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Gorilla Glass Victus+ ile korunan ekran yüksek parlaklık modunda 1200 nit seviyesine ulaşabiliyor.

8 GB LPDDR5X RAM'e sahip olan telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefona güç veren Exynos 1480, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.75 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemci 4 adet Cortex A78 ve 4 adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor.

Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy F56 için Samsung'un 6 büyük işletim sistemi güncellemesi sözü bulunuyor.

50 Megapiksel ana kamera OIS ile donatılırken, 10 bitlik 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu kameraya 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Çeşitli yapay zeka özellikleri ile donatılan telefonun ön kamerası ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde.

Şu anda sadece Hindistan'da satışa sunulan telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu 300 dolar fiyat etiketine sahip. 256 GB'lık modelin fiyatı ise 340 dolar seviyesinde.