Türkiye'de Çok Satar: Yeni Samsung Galaxy M56 Tanıtıldı

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı cihazlarıyla tanıdığımız A serisinin yeni Galaxy A26, A36 ve A56 modelleriyle yenileyen Samsung, bir süredir M serisine dahil olacak yeni telefonu için çalışmalar yürütüyordu. Şirket kısa bir süre önce yeni Galaxy M56 modelini tanıttı.

İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülen yeni cihaz, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla satışa sunulduğu pek çok bölgede büyük ilgi görebilir.

Samsung Galaxy M56 Özellikleri

Yeni Galaxy M56, güçlü özelliklerinin yanı sıra zarif ve modern tasarımıyla da öne çıkıyor. Fiyat/performans odaklı telefon yalnızca 7.2 mm kalınlığı ve 180 gram ağırlığı ile sınıfındaki en ince ve en hafif telefonlardan biri.

Galaxy M56, 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED+ bir ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı ve Vision Booster teknolojisiyle desteklenen bu ekran, Gorilla Glass Victus+ korumasıyla dayanıklılığını da artırıyor. Önceki modele kıyasla yüzde 36 daha ince çerçevelerle gelen cihaz, ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip.

Samsung tarafından üretilen Exynos 1480 işlemcisinden güç alan Galaxy M56, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolamadan oluşan bellek seçeneklerine ev sahipliği yapıyor. Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile çalışan cihazın tam 6 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri alacağı bildiriliyor.

Bunlarla birlikte 5G bağlantı teknolojisini destekleyen Galaxy M56, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındırıyor. Telefon günlük kullanım için gayet yeterli bir performans sunan pilini 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edebiliyor.

Yeni Galaxy M56, siyah ve açık yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle şu anda Hindistan'da ön siparişe açılmış durumda. Cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 327 dolar olarak açıklandı. Telefonun önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.