Samsung Galaxy Fit 3 Tasarımı ve Önemli Ayrıntıları Sızdırıldı!

Samsung fitness giyilebilir cihazlarına uzak değil. Galaxy Watch serisinin tamamı bir şekilde bu kategoriye giriyor. Ancak odak noktasının çoğu daha küçük, bileğe bağlı bir cihaz aracılığıyla telefon benzeri bir deneyim sağlamak.

Öte yandan, özel fitness giyilebilir cihazları, biraz üretkenlikle birlikte sağlık takibine odaklanıyor. Galaxy Fit serisi de bu kategoriye giriyor ve Samsung bir süredir yeni bir ürün çıkarmadı.

Fakat bu durum yakında değişebilir gibi görünüyor. Samsung'un giyilebilir fitness cihaz pazarını devam ettiren Galaxy Fit 3'ün tasarımına ilişkin görseller ve ayrıntılar ortaya çıktı.

Galaxy Fit 3 Yükseltilmiş Donanım ve Tasarımı Sahip

Evan Blass tarafından X’te (eski adıyla Twitter) yayınlanan yeni render ve pazarlama görselleri Galaxy Fit 3'ü çeşitli renk ve koşullarda sergilemenin yanı sıra akıllı saat benzeri özelliklere de iyi bir bakış sunuyor.

Tasarımın kendisi son derece tanıdık ve Apple Watch'a çok benzeyen kutulu bir profile sahip, ancak karşılaştırıldığında çok daha ince görünüyor. Önceki sızıntılar doğru çıktı ve Galaxy Fit 3'ün AMOLED ekrana sahip olacağını gösterdi. Ekranın kendisi 1,6 inç ancak Fit 2'den çok daha güzel bir en-boy oranına sahip.

Samsung Galaxy Fit 3, alüminyumdan yapılmış ve siyah, gümüş ve pembe altın renk seçeneklerine sahip. Sızıntıda ortaya çıkan teknik özellikler sayfasına göre Galaxy Fit 3, IP68 suya ve toza dayanıklı olacak.

Ürün, Galaxy Watch serisinde bulunan birçok özelliği içeriyor. Tek bir şarjla 13 günlük pil ömrü sunması, öne çıkan bir özellik olarak gösterilebilir. Uyku ve egzersiz takibi yapabilir, telefon bildirimlerini alabilir ve güvenlik özellikleri olan SOS veya düşme algılama gibi işlevler sunabilir.

Hangi işletim sistemini kullandığı belli olmasa da Galaxy Fit 3'ün bir fitness takip cihazı olduğu ve modern özelliklerle pil ömrünü korumaya çalıştığı ifade edilmektedir.

Galaxy Fit 3 hakkında herhangi bir fiyat ya da çıkış tarihi belirtilmedi. Giyilebilir cihazı Ağustos ayındaki Galaxy Z Fold ve Flip 6 lansmanı sırasında görebiliriz.