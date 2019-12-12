Samsung Galaxy Fold 2 Her Şeye Hazırlıklı Olacak

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Fold 2 için ortaya çıkan söylentiler hataya yer verilmeyeceğini işaret ediyor.

UTG Teknolojisi ile Gelecek!

20 Şubat 2019 tarihinde tanıtılan ancak ekran tarafında yaşadığı sorunlardan dolayı çokça defa ertelenen Galaxy Fold modelinin ardından hatalarını gözden geçiren Samsung, görünüşe göre yeni modelle sağlam ve kendinden emin bir giriş yapmak istiyor.

Bu noktada ortaya atılan iddialar yeni modelin Ultra Thin Glass (UTG) ile geleceğini işaret ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan patent başvuruları da bu iddiaları doğrular nitelikte. 'Ultra İnce Cam' olarak da çevirebileceğimiz bu ekran paneli adından da anlaşılabileceği gibi inanılmaz derece ince bir yapıya sahip. Boyutlarının 100 mikrometrenin altında olduğunu söyleyebiliriz.

Daha da önemli olan taraf ise güncel modelde kullanılan Polyimide Plastic ekranın aksine çizilmeler açısından çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. Bu patent başvuruları direkt olarak Galaxy Fold 2 modelini işaret etmese de söylentiler bizi bu noktaya götürüyor.

Ancak..

Tüm bunlara ek olarak UTG'nin bazı dezavantajları da bulunuyor. Bunların en büyüğü ise maliyeti olarak öne çıkmakta.

Mevcut söylentilerin hepsi ama hepsi, güncel modelden daha uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz ile karşılaşacağımızı söylüyor. Burada 900 dolar kadar oynayan fiyat farkı iddialarına daha öncesinde şahit olduk. Bunu göz önüne alırsak daha pahalı bir ekran teknolojisi ile fiyatların nasıl indirileceğine yönelik bir açıklama bulmak oldukça zor.

Yine de sonucu öğrenmek için önümüzde çok da uzun bir süreç yok. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan sızıntılar yeni modelin Galaxy S11 ailesi ile birlikte 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacağını söylüyordu. Muhtemelen bu tarihte ya da bu tarihe yakın bir aralıkta yeni modelle karşılaşmış olacağız.