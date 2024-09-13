Bu Telefon Aşırı Ucuz: Samsung Galaxy M05 Tanıtıldı!

Samsung, yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Bu telefonların bir kısmı güçlü donanımıyla öne çıkarken bir kısmı ise bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Şirketin son tanıttığı akıllı telefon uygun fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Peki, Samsung Galaxy M05 olarak isimlendirilen telefonun özellikleri neler?

Samsung Galaxy M05 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: PLS LCD

PLS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 262 PPI

: Yaklaşık 262 PPI İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 GPU : Mali-G52 MC2

: Mali-G52 MC2 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Kalınlık: 8,8 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yeşil renk seçeneğiyle birlikte gelen telefon 168,8 x 78,2 x 8,8 mm boyutlarında.

Android 14 tabanlı One UI Core 6.0 ile beraber gelen telefon 2 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi vadediyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan cihazda MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor.

Kulaklık girişine yer verilen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Peki, Samsung Galaxy M05 ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy M05 Fiyatı

Samsung Galaxy M05 modeli için 7 bin 999 Hindistan rupisi (95 dolar) fiyat belirlendi. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Samsung Galaxy M05'in tahmini Türkiye fiyatının 6 bin 593 TL civarında olabileceği tahmin ediliyor.

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