Samsung Galaxy S25 Bekleyenlere Müjde: Görüntüleri Ortaya Çıktı! (Video)

Samsung'un uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Galaxy S25 modelinin görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S25 Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S25 Ultra modeline ait olduğu öne sürülen render görüntüleri sızdırılmıştı. Bu kez ise serinin diğer üyesi olan Galaxy S25'in görüntüleri ortaya çıktı.

Paylaşılan görsellere baktığımızda yeni telefonun genel olarak Samsung Galaxy S24 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. İki tarafın arasındaki en dikkat çekici fark yeni telefonda arka yüzeydeki kamera lenslerinin daha belirgin hâle getirilmesi.

İnce çerçevelere sahip olan yeni telefonun 146,9 x 70,4 x 7,2 mm boyutlarında olacağı iddia ediliyor. Galaxy S24'ün ise 147 x 70,6 x 7,6 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

Samsung marka yeni akıllı telefonun 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. 4.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geleceği söylenen telefonun 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor.

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