Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Geri Sayım Başladı!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, ilerleyen dönemlerde giriş segmente hitap eden Galaxy M05 modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmazken, bu durum an itibariyle değişti. Son raporlar, akıllı telefonun destek sayfasının yayınlandığını gösteriyor.

Galaxy M05'in Destek Sayfası Samsung'un Web Sitesinde Yayınlandı

Yaklaşan Galaxy M05, SM-M055F/DS model numarasıyla şirketin Hindistan web sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefonun yayınlanan destek sayfası herhangi bir özellik veya tasarım detaylarını gözler önüne sermezken, tanıtımın çok yakında olacağına dair sinyaller veriyor.

Modelle ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler, 2022'de satışa sunulan Galaxy M04'ün halefi olacağı yönünde. Bu kapsamda, akıllı telefonun giriş segmentine ait özelliklerini koruması bekleniyor. Tasarım tarafında ise küçük değişikliklerin yapılması muhtemel görünüyor. Ancak, şu an için ne özellikleri ne de tasarımı hakkında somut bilgiler mevcut değil.

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