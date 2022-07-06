Samsung Bütçe Dostu Yeni Telefonu Galaxy M13'ü Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, en ileri Galaxy inovasyonlarını herkes için uygun fiyatlarla sunan yeni Galaxy M13’ü tanıttı. Önceki seriye kıyasla genişleyen ve iyileştirilen ekranı, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile Galaxy M13, herkese hitap eden kullanım özellikleri ile öne çıkıyor.

Kullanıcılara en ileri teknolojileri sunmak üzere geliştirilen, gelişmiş kamera, batarya ve ekran özellikleri ile öne çıkan yeni Galaxy M13, günlük ihtiyaçları eksiksiz karşılamasının yanında şık ve sade tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki seriye kıyasla daha da geliştirilen ve boyutu büyüyen 6.6 inç FHD+ (Full HD) ‘Sonsuz V Ekran’, genişliği ve kalitesiyle tüm detayları daha net bir görünümde sunuyor. Daha ince çerçeveye sahip, 6.6 inç FHD+ geniş ekran sayesinde kullanıcılar, canlı, parlak ve akıcı bir ekran deneyimi yaşıyor. Fotoğraf ve videolar için 64 GB ve 128 GB dâhili depolama alanının yanı sıra 1TB’a kadar arttırılabilir microSD kartı desteği ile değerli anları saklamak için bolca alan sunuluyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile tüm gün ve ötesi (iki güne kadar) dayanan pil ömrü sunan cihaz, 15W hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor.

Yeni Galaxy M13’de 50MP'lik ana kameraya, 5MP ultra geniş kamera eşlik ederken, kullanıcılar en ince ayrıntıları dahi görüntüleyebiliyor. Her detayı ile kusursuz, daha net ve daha canlı bir görünüme sahip fotoğraflar çekmeye imkan sunan Galaxy M13, yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde tüm detayları yakınlaştırarak inceleme imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, Galaxy M13'de görselleri yakından incelemek istediklerinde tek yapmaları gereken görüntüyü yakınlaştırmak ve fotoğrafı kırpmak oluyor.

Samsung Galaxy M13 Özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD+, IPS LCD

6.6 inç FHD+, IPS LCD İşlemci: Exynos 850

Exynos 850 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Ön Kamera: 8MP

8MP Arka Kamera: 50MP + 5MP + 2MP

50MP + 5MP + 2MP Pil: 5.000 mAh, 15W

5.000 mAh, 15W İşletim Sistemi: One UI 4.1

Samsung Galaxy M13 Fiyatı

Yeni Galaxy M13, 64 ve 128 GB’lık depolama alanı seçenekleri ve 4 GB RAM ile Türkiye’de 4 Temmuz tarihinden itibaren satışa sunuldu. Hafif pastel renklerden koyu tonlara uzanan trend renk seçenekleri ile şık ve sade bir tasarımla yeşil, bakır ve mavi renklerle kullanıcılara sunuluyor.