Bir Uygun Fiyatlı Samsung Modeli Daha Android 15 Güncellemesi Aldı

Samsung, Galaxy M15 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini tüm dünyadaki kullanıcılar için sunmaya başladı. İlk olarak Hindistan'da yayınlanan güncelleme, saatler ve günler içerisinde iğer ülkelerde de erişilebilir olacak. İşte detaylar!

Samsung Galaxy M15 için Android 15 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un 2024'te tanıttığı galaxy M15, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi aldı. Kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkan cihaz, böylelikle ilk büyük güncellemesini de almış oldu.

Samsung geçen ay Galaxy M15'in Android 15 güncellemesini yalnızca Güney Kore'de satılan SM-M156S model numaralı cihazlar için yayınlamıştı. Şimdi ise şirket, dünya genelinde satılan SM-M156B model numaralı Galaxy M15 cihazları için de aynı güncellemeyi kullanıma sundu.

Yeni firmware 3.204,04 MB boyutunda olup M156BXXU6BYE7 sürüm numarasını taşıyor. Güncelleme aynı zamanda Mayıs 2025 güvenlik yamasını da içeriyor ve birçok güvenlik açığını gideriyor. Galaxy M15 kullanıcıları cihazlarını güncellemek için Ayarlar menüsünden Yazılım güncellemesi bölümüne giderek "İndir ve yükle" seçeneğini kullanabilirler.

Samsung'un önümüzdeki günlerde güncellemeyi Türkiye dahil diğer ülkelerde de yayınlaması bekleniyor. Kullanıcıların tek yapması gereken ise günde bir defa yukarıdaki adımları izleyerek güncelleme olup olmadığını kontrol etmek.

One UI 7.0 ile birlikte gelen en büyük değişiklik ise arayüz tarafında karşımıza çıkıyor. Yeni ikonlar, bildirimler ve hızlı ayarlar için ayrı bölümler gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor. Ayrıca yeni animasyonlar sayesinde ise daha akıcı bir deneyim kullanıcılara sunuluyor. Canlı Bildirimler ve Now Bar özellikleri de dikkat çeken yenilikler arasında.

Bu özellikler sayesinde zamanlayıcı ve spor skorları gibi devam eden aktivitelerin durumu, cihaz kullanılırken ekranın üst kısmında, cihaz kilitliyken ise kilit ekranının alt kısmında görüntülenebiliyor. Stok uygulamalar da yenilenmiş görünüm ve yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ne yazık ki tüm Galaxy AI özelliklerinin 2024'te çıkan bu modele gelip gelmediği bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız telefon One UI 7 güncellemesi aldı mı? Görüşlerilerinizi yorumalr kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.