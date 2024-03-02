Samsung Galaxy M15'in Görüntüleri Sızdırıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy M15 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yakında satışa sunulacak yeni akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Samsung Galaxy M15'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Galaxy M15 modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni gelişme ile beraber söz konusu akıllı telefonun render görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Evan Blass tarafından paylaşılan görüntülere göre telefon üç farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Görsellere baktığımızda Samsung marka yeni cihazın arka tarafında üç adet kameranın yer alacağını görüyoruz.

Arka kameralar dikey olarak konumlandırılmış. Ekranın orta kısmında bir adet ön kamera bulunacak. Ses ve güç butonları telefonun sağ kısmında yer alacak. Arka yüzeyde Samsung yazısı bulunacak.

Samsung Galaxy M15 Neler Sunacak?

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefonun, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Arka yüzeyde konumlanan ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı iddia ediliyor.

Telefonun gücünü MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisinden alacağı öne sürülüyor. İddiaya göre cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

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