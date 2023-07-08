Samsung Galaxy M34 5G Tanıtıldı: Devasa Batarya ve Dahası!

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yapılan tanıtımla beraber Samsung Galaxy M34 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Samsung marka yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu kamera, ekran özellikleri ve batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy M34 5G, Super AMOLED Plus ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1280 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung marka yeni akıllı telefon modelinde 128 GB depolama alanı mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Samsung Galaxy M34 5G fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy M34 5G Fiyatı