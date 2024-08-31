Samsung'dan Bir Modele Daha Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Samsung, güvenlik sorunlarını ortadan kaldıran aylık güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli marka son olarak orta segmente hitap eden bir modeli için Ağustos 2024 güncellemesini kullanıma sundu. Peki, güncelleme alan telefon hangisi?

Galaxy M34 5G İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan son model Galaxy M34 5G oldu. M346BXXS5CXH1 yapı numarasına sahip yamanın Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulduğu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Galaxy M34 için gelen güvenlik güncellemesi 50 güvenlik açığını gideriyor. Bununla birlikte daha önce de belirtildiği gibi bu güncellemenin oldukça önemli olduğunu ve yüklenmesi gerektiği ifade ediliyor. Son olarak, yamayı telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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