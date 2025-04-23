Android 15, Yüksek Parlaklık ve Dahası! Samsung Galaxy M36 Performans Testinde

Ürün kataloğunu sürekli genişletmeye çalışan Samsung, yakında Galaxy M36 ile karşımıza çıkacak. Söz konusu modelle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti. Son olaraksa Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte Samsung Galaxy M36 performans testi!

Samsung Galaxy M36 Performans Testi

SM-M366B model numarasıyla veri tabanında ortaya çıkan cihaz, tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 1004 ve 2886 skor elde etti. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri gözler önüne serildi.

Geekbench testinde yer alan bilgilere göre Galaxy M36, Samsung'un Exynos 1380 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek. Cihaz, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak. Son gelen bilgiler bu şekilde.

Sektör kaynaklarına göre model, 6.7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızıyla desteklenen AMOLED ekrana sahip olacak. 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunacak bu ekran, 1900 nit tepe parlaklık gösterecek. Bununla birlikte 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamerayla gelecek. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlükte özçekim kamerası bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy M36'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.